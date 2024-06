¿Los gatos olvidan a sus dueños o los extrañan cuando se van?

Es importante conocer que los gatos poseen una buena memoria y su aparente indiferencia puede deberse a que están concentrados en otras actividades, como una de sus múltiples siestas diarias o en algo que les llamó la atención. Con respecto a esto se refirió el médico veterinario Jacob Hawthorne, en diálogo con el portal web The Dodo: “Algunos gatos no correrán hacia ti instantáneamente cuando llegues a casa, pero eso no significa que no te extrañen o no te recuerden. Esto dependerá de la personalidad y la amabilidad de su gato, pero se cree que la mayoría de los gatos extrañan a sus dueños cuando se van, y sabemos que recordarán a sus dueños debido a lo fuerte que es su memoria”.