Estas fiestas navideñas no tengo intenciones de pasarla mal. Y no me refiero a asuntos del corazón ni a desilusiones amorosas. Hablo de los malos ratos que viví por culpa de las malas costumbres de mis amigas. Porque en la Navidad pasada mira que se portaron mal.