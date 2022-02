Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Siempre me sucede de cara al día de Acción de Gracias. No importa la clase de año que haya sido, siempre encuentro tantas cosas que agradecer. No sé si es que me encantan las reuniones familiares alrededor de una mesa llena de sabrosas alternativas o es el pavo, pero las memorias de ese día me remontan a celebraciones pasadas. Esta vez, presento un menú especial con un poco de esos recuerdos. ¡A Cocinar!