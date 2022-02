Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

En febrero pasado comenzaron a sonar las alarmas que alertaban sobre una nueva y peligrosa tendencia entre las adolescentes. Esta vez no se trataba deinyectarse una solución salina en la frente,enchuecarse los dientes, lamer los ojos de otro o quemarse la piel con hielo y sal, sino que del denominado "thigh gap": una verdadera obsesión entre las adolescentes porque sus muslos no se toquen y, en cambio, estén separados por entre dos y cinco centímetros.



Barbara Greenberg, autora de "Teenage as a second language: A parent’s guide to becoming bilingual" ("La adolescencia como segundo lenguaje: Una guía para que los padres sean bilingües"), se refirió entonces al fenómeno en su blog en "The huffington Post" y señaló que el "thigh gap" había nacido aparentemente después del desfile de la marca Victoria Secret de diciembre de 2012, donde las modelos lucieron piernas muy delgadas, entre las que -precisamente- se formaba el espacio que tanto ansían las adolescentes.



De ahí en adelante, la tendencia se propagó rápidamente gracias a internet, donde las jóvenes suben orgullosas las fotografías de sus "thigh gap" en sitios como Tumblr, Twitter y Facebook.



Según Greenberg, quien también es psicóloga clínica, el deseo de tener los muslos separados no sólo tiene que ver con algo estético, sino que también implica un cierto significado sexual.



"Como padres no sólo tenemos, sino que también debemos, hablar con nuestras hijas sobre esta nueva tendencia, y cómo se contradice con el desarrollo de una autoestima buena y saludable", aconsejó en esa oportunidad.



Y claro, porque en el afán por obtener un "thigh gap", las adolescentes comenzaron a volcarse a procedimientos estéticos que les permitiera lucir un espacio "perfecto" entre sus muslos. De hecho, el "Daily Mail" reportó que algunas clínicas estéticas habían registrado alzas de hasta un 240 por ciento en la demanda por procedimientos para eliminar la grasa en la parte superior de las piernas, siendo el más popular el denominado Lipoglaze, que calienta y luego congela las células adiposas para que éstas mueran y sean eliminadas naturalmente por el organismo. Algo parecido a la criolipólisis.



Sin embargo, el verdadero peligro del "thigh gap" no está en los tratamientos estéticos, sino que en las dietas extremas que algunas adolescentes realizan para lograr adelgazar sus muslos y que muchas veces las llevan a desarrollar trastornos alimenticios como la anorexia.