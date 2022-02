Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Los perros tienen un aroma peculiar que solo nosotros, los amantes de mascotas, encontramos normal y hasta agradable, en ocasiones. Las personas que no viven con perros o que no les agradan tanto, jamás entenderán cómo es posible que alguien pueda vivir con semejante olor dentro del hogar. No obstante, hay unas cuantas razones por las cuales unos perros huelen más que otros y hay varias cosas que puedes hacer para que su aroma sea más agradable.