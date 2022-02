Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Seguramente has escuchado esto antes: “Oye mi amor dame agua”; “Friégame ese vasito 'please'”; “Caramba, no tengo medias limpias”; “Por favor, búscame la correa”; “Tengo dolor de barriga, será que le echaste demasiada sal a la chuleta. Llama a mami para que te dé la receta que me gusta”.