Un calendario con 12 conmovedoras historias de éxito de adopciones de perros en Puerto Rico, llamado Pawlendar 2022, se trata de una iniciativa en conjunto por United for a Cause Foundation (UCF) y NYC Pet Pawtographer para allegar fondos a siete organizaciones locales: Animal Rescue of Rincón PR, Obra Rescue PR, El Foster Club, Save A Sato, Santuario Lázaro, Humane Society PR y Santuario de Animales San Francisco de Asís.