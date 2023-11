El aeropuerto Luis Muñoz Marín estrenó un nuevo servicio al cliente con perros de terapia certificados a disposición de los viajeros como un medio de distracción, compañía y ayuda para reducir el estrés que pudiera provocarle a algunos pasajeros el proceso de viajar, anuncia la compañía en un comunicado de prensa.

El programa fue denominado “SJU Pawner”, un juego de palabras que hace alusión al papel que desempeña la iniciativa como aliado y asistente del aeropuerto en el trato con el pasajero. Según la información, se implantará en coordinación con la organización Puerto Rico Therapy Dogs, que lleva 15 años certificando a los canes para servir de terapia en diferentes escenarios, como hospitales, tribunales y hogares de adultos mayores.

En el comunicado, el presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, explicó que la iniciativa tiene como objetivo proveer un servicio a aquellos pasajeros que suelen experimentar ansiedad al momento de viajar e incluso, para los niños que sienten el efecto de las largas horas que conlleva realizar un viaje.

“Los perros de terapia son especiales. Se dejan acariciar, fomentan la calma, generan la sonrisa y tranquilidad en personas de todas las edades. Estos canes aportarán a la experiencia del pasajero, pues a ellos les encanta la compañía humana y el afecto. Su labor es hacer que los viajeros se sientan mejor”, indicó el ejecutivo de la empresa administradora del aeropuerto en declaraciones escritas.

Según explicó Hernández, las mascotas harán recorridos por las instalaciones aeroportuarias guiados por sus dueños en todo momento y se detendrán cuando alguien desee interactuar con ellos. Su área de trabajo comenzará luego de pasados los puntos de cotejo. Además, los canes y sus dueños portarán distintivos para que los viajeros los puedan identificar fácilmente. Las mascotas lucirán bandanas en colores azul y blanco que los identificarán como perros de terapia del aeropuerto. Mientras tanto, los dueños lucirán polos color anaranjado con el logo y el lema dejando huellas de alegría””, producto del programa de terapia canina.

“Estamos muy emocionados de comenzar el programa en el aeropuerto. Esperamos que los perros de terapia proporcionen mucha alegría a los viajeros, que les ayuden a disminuir el estrés y calmar la ansiedad. Y que estimulen conversaciones e interacciones entre los viajeros entre sí y con los dueños”, expresó en el comunicado el director de la entidad, Iván Santiago, quien indicó que dejó a un lado su profesión de dentista para dedicarse por completo al proyecto canino.

De acuerdo con Santiago, para participar en el programa, tanto el perro como el dueño deben pasar una serie de evaluaciones que miden temperamento, comportamiento y reacciones ante diversas situaciones. “La persona debe ser cortés y amable, pero lo más importante es que esté pendiente de su perro. Se hacen tres visitas de prueba antes de darles la certificación de la Alliance of Therapy Dogs”.

“Tengo una cocker spaniel que es una perra de terapia. Hace años su entrenadora me invitó a hacer una visita de prueba. Me fascinó la experiencia, me cambió la vida. Me ayudó a ver el verdadero valor de las cosas y a vencer la timidez. En aquel momento había perdido a mi abuela y la vivencia me ayudó a superar la pérdida. Desde entonces, fui aumentando mi participación en las visitas hasta ahora, que me dedico a tiempo completo al programa”, agregó Santiago.

En su fase inicial, las visitas del equipo canino serán una vez a la semana. Hernández explicó que otros aeropuertos en los Estados Unidos participan de programas similares para ayudar a los pasajeros a relajarse y aliviar el estrés. “Los perros de terapia se utilizan cada vez más en los aeropuertos de todo el mundo para calmar los nervios y ayudar a la gente a desestresarse. Los animales ayudan a liberar tensiones. Buscamos crear una experiencia para el viajero. Que tengan momentos relajación, que su paso por el aeropuerto sea eficiente y también memorable”, puntualizó el ejecutivo de Aerostar.