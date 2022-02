Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Hay veces en la vida en que no importa cuán optimistas seamos, algunas situaciones nos contrarian al punto en que todo nos molesta. Cada persona tiene su refugio y una manera de trabajar con sus tristezas o alegrías. Mis herramientas siempre tienen que ver con la cocina. Si estoy decaída preparo pan o galletas; trabajar una masa siempre me ayuda y me sube la moral. Si estoy triste prefiero una sopa. Ahora, si estoy alegre, todo me inspira. Aquí algunas alternativas para cualquiera que sea tu estado ánimo. ¡A cocinar!