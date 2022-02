Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Te cuento: Soy una mujer de 23 años y quiero saber por qué cuando fracaso en una relación siempre termino en la misma situación: Busco a hombres que no se inspiran a progresar o con problemas. Intento ayudarlos a cambiar, olvidándome de mí, que soy optimista, trabajadora. Termino enamorada, pero frustrada porque tuvieron cualidades positivas, pero ellos mismo nunca las ven. No solo eso, ellos siempre me ven como la culpable del fracaso de la relación. Admito que tengo carácter fuerte, pero también les tengo paciencia. Hoy soy madre soltera, porque el padre de mi hijo nunca cambió. ¿Por qué busco sin darme cuenta ese patrón? No creo que tenga que ver con que nunca tuve a mi papá, pues tuve a mi abuelo y jamás, por más que digan que eso afecta, me hizo falta mi padre. Nunca me nació preguntar sobre él y nunca me hablaron me hablaron mal de él.