Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Hace muchos años escribí mi primera columna dedicada a las resoluciones de fin de año. Me pregunto cuántas de esas hemos repetido, cumplido o simplemente mantenido. Muchas, siempre tienen que ver con la salud y lo que comemos. Hacerlo de una manera más saludable no siempre está ligado a bajar de peso. Como amante de la buena comida recomiendo: lo importante es disfrutar mientras modificamos nuestro estilo de vida. No quitemos el gozo a la cocina y sus derivados. No tiene que ser nuestra enemiga, sino nuestra aliada. A continuación, recetas saludables. ¡A cocinar!