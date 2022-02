Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

La verdad es que desean volver a la rutina. Cuando mis hijos estaban pequeños, me concentraba en las meriendas fáciles y saludables para enviarles a la escuela. Ahora que son grandes me miran mal si les acerco la comida preparada. Prefieren llegar a casa y comer un almuerzo tarde y con buen sabor. Por eso, hoy me voy a concentrar en platos para esos jóvenes que cocinan en casa. Puedes separarle recetas y guardarle los ingredientes en el refrigerador y verás cómo comienzan a practicar.