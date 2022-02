Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Que la felicidad consiste en dar y no en tener ya no es un planteamiento de tipo religioso ni filosófico. Es una verdad científicamente comprobada. El psicólogo de la Universidad de Harvard Dan Gilbert publicó un estudio en el que afirma que la acumulación de bienes materiales aumenta los niveles de satisfacción, pero solo a corto plazo. Su razonamiento viene avalado por la Universidad de Stanford, que cuenta con un centro de investigaciones sobre compasión y altruismo (Center for Compassion and Altruism Research), dirigido por la psicóloga Emma Seppala.