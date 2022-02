Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Increiblemente, yo fui un jugador de college football…y para mí sorpresa, en la Universidad de La Habana, Cuba. Es más, de la muñeca de Madame Villón cuelga a veces una mini-pelotita de oro 14 kilates, recuerdo de haber, este servidor ganado un campeonato Freshman, que me mereció de premio haber ido como parte del equipo Varsity a jugar a México, pero también me ganó una lesión en una pierna que, junto a la negativa de mi novia, me hizo quedar andando con muletas por los alrededores de los campos atléticos de la Universidad, en vez de por los bulevares de Ciudad México.