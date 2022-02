Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Desde este viernes, Vieques recibe a fashionistas y foodiesque buscan satisfacer su hambre de nuevas tendencias en la cocina, la coctelería y la moda. La actividad, que se conoce como Taste of Living, se celebra desde este fin de semana en el W Retreat and Spa y sirve además para continuar la labor filantrópica hacia el desarrollo de Vieques por parte de la organización Reach for Success.