El hogar y la escuela son esos dos lugares en donde nuestros hijos e hijas deben ser cobijados y respetados, donde aprendan y se les hagan valer lo que son sus derechos humanos.

No obstante, lograr el buen trato en los niños no se limita a estos dos espacios únicamente, sino que amerita involucrar a la comunidad en general con el fin de evitar la violencia contra los menores.

Es por esto que, de cara a lo que será la Semana de la Niñez Temprana 2022, la Puerto Rico Association for the Education of Young Children (PRAEYC), como parte de su enfoque en la prevención del maltrato y de la negligencia, promoverá la celebración de diversas actividades que fomentan el buen trato.

“Estamos promoviendo también la creatividad en los niños, de darles la oportunidad de que se expresen en las diferentes artes. De esta manera hacemos una invitación a la comunidad, pero también a las familias y a todas las entidades que trabajan y abogan por la niñez temprana”, expresó la doctora Carmen Leonor Maldonado-Rosa, presidenta de la Junta de Directores de PRAEYC, quien a la vez resaltó las colaboraciones que ha tenido la asociación con los centros de cuidado privado, así como con el Departamento de Educación, con quienes realizaron un certamen de afiche y una declamación de poemas.

Además de la Semana de Niñez Temprana 2022, este año por primera vez durante el mes de abril se celebrará el Mes de la Niñez Temprana en Puerto Rico, para de ese modo impulsar que los niños y niñas aprendan sus derechos humanos con actividades divertidas en su hogar y su escuela.

“Entre las actividades tenemos, por ejemplo, el lunes musical, donde le damos una mirada a promover las artes musicales, la apreciación de la música y darles oportunidad de tener acceso a lírica apropiada para su edad o de crearla. Todo desde el punto de vista de que, si nosotros estamos atentos y estamos supervisando, y somos parte de esa actividad, entonces estamos promoviendo ese buen trato. Todas las actividades conectan con el buen trato de una manera u otra. El martes sabroso se relaciona con la alimentación, el miércoles como eje cooperativo, donde queremos que conecten mientras se juega, se expresan y reciben un trato especial. Igualmente, en el jueves artístico, donde esbozamos ese derecho a jugar a la educación y expresarse. Y el viernes familiar conectando ese derecho a una familia y sobre todo un trato especial donde queremos ahí enfatizar en esa comunidad tanto de escolar como de familia o en centros de cuido, que podamos entonces promover aquellas actividades que enfatizan lo que es el buen trato”, agregó Maldonado-Rosa como preámbulo a la celebración, quien instó a que se puedan llevar a cabo en los hogares, las escuelas y centros de cuidado.

Por otro lado, la licenciada Dora Hernández Mayoral, quien es miembro de la Junta de PRAEYC, ofreció algunos tips que ayudarán a los padres a promover el buen trato con sus hijos.

1. Prevén accidentes: Con el infante se tiene más claro cómo prevenir accidentes y protegerlos. Se tiene mucho cuidado en dónde se les permite que pueda rodar, gatear o caminar, para que no vaya a tener un tropiezo ni se vaya a echar algo en la boca. No obstante, cuando las niñas y los niños son preescolares suelen trepar y correr en los parques y las áreas de juego, por lo que se tiene que estar más atentos.

“Tal vez hay padres que los llevan a la playa y ahí el riesgo es un más grande. Esa prevención debe ser partiendo de lo que tú conoces, de lo que tu hijo es capaz de hacer y de lo que puede suceder en ese entorno. En cuanto a la playa, yo siempre digo que la prevención máxima es que esos padres estén todo el tiempo atentos y cerca de los niños. Si tú sabes que va a haber un oleaje alto, que las condiciones no serán buenas, pues no lo lleves. Vamos a empezar por ahí. Hay padres que consumen alcohol mientras tienen a los niños en la playa, lo que no es recomendado. Mientras tú estás teniendo una función de supervisión, entonces podrías caer en negligencia porque estás ingiriendo alcohol mientras estás supervisando a tu hijo en un ambiente de riesgo como es la playa”, puso como ejemplo Hernández Mayoral.

2. Crea y cumple con una rutina: En la etapa preescolar es muy importante. La rutina en la vida diaria de los niños es bien importante y una vez bien establecida resulta llevadera.

“Si dentro de su rutina está ese aseo cuando se levanta, se lava los dientes, se lava las manos antes de comer y si antes de irte a dormir tienes una rutina para que se relaje, las cosas fluyen mucho mejor. La rutina nos ayuda al buen trato porque los niños se cansan. Hemos visto que hay personas que llevan a los hijos a los centros comerciales, y al cansarse empiezan a portarse mal porque se quieren salir del cochecito, empiezan a pedir cosas o a pelear. ¿Qué te dice eso? Están cansados. Así que si tú tomas en consideración esa rutina del niño, que tiene necesidades, periodos activos y descanso, periodos donde tú tengas una interacción con ellos de cariño, y tienes todo eso contemplado en una rutina, pues entonces le estás dando un buen trato porque estás atendiendo las necesidades del desarrollo de ese niño”, explicó.

3. Escucharlos y comprenderlos: Escuchar a tus hijos y comprenderlos te permite atender las necesidades que ellos te expresan, las preocupaciones y los miedos, lo que representa un buen trato.

“Muchas veces nosotros no los escuchamos, a veces no les creemos y uno tiene que escucharlos y creerles después de todo. Comienza creyéndole y después ve manejando la información. Después que lo escuches vas a corroborar si es verdad, pero tienes que proyectarles que crees en ellos porque así vas a desarrollar una confianza y tenerlos siempre buscándote como facilitador de conocimiento en la vida”, dijo.

4. Promover el juego: El juego brinda satisfacción y alegría en los niños y la familia.

“Cuando no sacamos tiempo para que los niños jueguen dentro y fuera del hogar, sin que los llevemos al parque o a alguna área cercana a donde vivimos, en donde puedan estar al aire libre, correr y disfrutar, explorar, jugar... los vamos cerrando a oportunidades de crecimiento y de socializar con otros niños que son también tan necesarias en este tiempo, luego de que hemos pasado la pandemia. El buen trato es sacar un tiempo para jugar con las niños”, enfatizó.

Ambas profesionales invita a las familias a que procuren que sus hijos se sientan amados, comprendidos, aceptados y queridos en el entorno familiar, incluso hasta en el entorno y escenario escolar con quienes los niños y niñas se relacionan y conviven. El buen trato a los niños hoy podrá tener un impacto a futuro cuando sean adultos, siendo más seguros de sí mismos, solidarios con otros y conscientes de las necesidades de los demás.

“Existen unas habilidades probadas para desarrollar y formar niñas y niños más felices, creativos y con mayor posibilidad de llevarse mejor con sus familiares, amigos y todas aquellas personas con las que se relacionan y conviven”, mencionó la doctora Maldonado-Rosa.

Al iniciar el Mes de la Niñez temprana PRAEYC promoverá que en la primera semana, a partir del lunes 4 de abril, en los salones y hogares tengan actividades divertidas que fomentan la enseñanza de los derechos de la niñez. Estos incluyen los derechos a la nacionalidad, a la educación, a la libre expresión, a la salud, a la alimentación, a ser parte de una familia, a jugar y a recibir un trato especial. La Fundación Ángel Ramos está apoyando este esfuerzo de PRAEYC.

Actividades educativas

Para la Semana de la Niñez Temprana estas se enmarcan en los Derechos Humanos Universales de la ONU para la niñez, que fueron pareados con actividades entretenidas como las siguientes:

4 de abril “Lunes musical”: Derecho a una nacionalidad. Mediante la música, los niños y niñas desarrollan habilidades de matemáticas, lenguaje y alfabetización, ¡todo mientras se divierten y se mantienen activos! Se resalta la cultura puertorriqueña y ese vínculo de ciudadano de un país de todos los niños y de las niñas en el grupo.

Mediante la música, los niños y niñas desarrollan habilidades de matemáticas, lenguaje y alfabetización, ¡todo mientras se divierten y se mantienen activos! Se resalta la cultura puertorriqueña y ese vínculo de ciudadano de un país de todos los niños y de las niñas en el grupo. 5 de abril “Martes sabroso”: Derecho a la salud y a la alimentación. Se enfoca en la comida saludable, comer sano y hacer ejercicio en casa y en la escuela. Cocinar en grupo conecta la matemática con las habilidades de lectoescritura, la ciencia y otras áreas del desarrollo. Los niños y las niñas preparan bocadillos saludables y aprenden a seguir recetas divertidas. Promover el derecho a alimentarse dignamente y a una salud integral.

Se enfoca en la comida saludable, comer sano y hacer ejercicio en casa y en la escuela. Cocinar en grupo conecta la matemática con las habilidades de lectoescritura, la ciencia y otras áreas del desarrollo. Los niños y las niñas preparan bocadillos saludables y aprenden a seguir recetas divertidas. Promover el derecho a alimentarse dignamente y a una salud integral. 6 de abril “Miércoles cooperativo”: Derecho a jugar, a expresarse y a recibir un trato especial. Promueve que los niños y las niñas desarrollen habilidades sociales y aprendan a trabajar en equipo. Actividad de “Design Thinking” (trabajar juntos para resolver un problema). Los maestros y maestras pueden sugerir un problema de la comunidad para resolverlo. Ejemplo: ¿Cómo convertir un área verde del centro en un huerto? Pueden desarrollar planos del huerto y evaluar cómo quedaría. El derecho al juego, a la diversión, al disfrute, a expresarse y recibir un trato especial deben formar parte de la infancia de cualquier niño y niña.

Promueve que los niños y las niñas desarrollen habilidades sociales y aprendan a trabajar en equipo. Actividad de “Design Thinking” (trabajar juntos para resolver un problema). Los maestros y maestras pueden sugerir un problema de la comunidad para resolverlo. Ejemplo: ¿Cómo convertir un área verde del centro en un huerto? Pueden desarrollar planos del huerto y evaluar cómo quedaría. El derecho al juego, a la diversión, al disfrute, a expresarse y recibir un trato especial deben formar parte de la infancia de cualquier niño y niña. 7 de abril “Jueves artístico”: Derecho a jugar, a la educación, a expresarse. Los niños y las niñas desarrollan la creatividad, las habilidades sociales y las habilidades motoras con proyectos artísticos libres, en los cuales toman decisiones, usan su imaginación y crean con sus manos. Promover temas libres donde el niño y la niña pueda expresarse sin parámetros establecidos.

Los niños y las niñas desarrollan la creatividad, las habilidades sociales y las habilidades motoras con proyectos artísticos libres, en los cuales toman decisiones, usan su imaginación y crean con sus manos. Promover temas libres donde el niño y la niña pueda expresarse sin parámetros establecidos. 8 de abril “Viernes familiar”: Derecho a una familia y a un trato especial. Celebrar el rol de las familias como los primeros maestros y maestras de sus hijos e hijas. Compartir historias sobre las familias y fotos familiares. Los niños tienen derecho a una vida digna dentro del seno de una familia, pero una familia que apoye más allá de tener lazos de sangre, que haya un hogar.

Certamen de dibujo y declamación

Como parte de las actividades de este mes, se realizaron un certamen de arte y otro de declamación, coordinados por el Programa de Niñez Temprana del Departamento de Educación. El certamen de arte lo ganó Mikhail Collado, de la escuela Santiago Negroni, en Yauco.

Los ganadores del certamen de declamación fueron Eliab Gabriel Rosa Pagán, de tres años, de la escuela Nueva Elemental Urbana de Guaynabo, y Carelis Nicole Soto, de cinco años, de la Escuela Bartolomé de las Casas en San Germán.

El 18 de abril se premiarán a los ganadores y finalistas en una actividad en el Departamento de Educación. El dibujo ganador está en el afiche del mes de niñez temprana de este año, que contó con el apoyo de la Fundación Ángel Ramos.