Dicen que “el que no oye consejo, no llega a viejo”… ¿Cuántas veces alguien te ha repetido esto, desde tu abuelita hasta cualquiera que acabas de conocer? Y es cierto, los consejos son muy buenos pero no todos los que aconsejan lo son. Los consejos con como los poros en la piel; ¡todo el mundo tiene muchos! Y es que a la gente le encanta dar su opinión por varias razones: para parecer sabios, para convencerte que saben lo que más te conviene, y por supuesto, para que veas que se preocupan por ti.