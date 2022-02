Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Hallazgos publicados en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ arrojan nueva luz al analizar el hábito de trotar o caminar rápido. Según el estudio, al trotar, los músculos de la pantorrilla trabajan más eficientemente y el cuerpo deriva más energía. Por el contrario, al caminar, el músculo de la pantorrilla se elonga cada vez más, pero entrega menor energía al cuerpo.