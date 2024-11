La fruta que es antioxidante, ayuda a disminuir la presión sanguínea y el colesterol

Entre ellas, la manzana es un clásico que no pasa de moda. Se trata de una fruta que se consume desde tiempos ancestrales -sus primeros registros son de Asia central y las zonas templadas de Europa- y que es halagada por la cantidad de propiedades nutricionales que favorecen la salud. Por estas razones, existe un dicho sajón que la describe a la perfección: “an apple a day keeps the doctor away” -una manzana por día evita la visita al médico-. Pero, ¿cuáles son sus secretos?