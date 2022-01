Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Finalmente se conocen. Tú sabes que es la persona que esperabas toda tu vida o al menos así te parece pues el corazón te late a mil por hora, las estrellas te parecen más brillantes y en lo único en que puedes pensar es en ese maravilloso ser con quien quieres pasar el reto de tus días. La gente empieza a decirte que te ves diferente, quizás sea que has adquirido el rostro del amor o el cansancio porque has dejado de dormir y de comer, ya no quiere hacer nada que no sea estar con la persona que te ha robado el corazón. ¿Es esto el amor o es tan solo un capricho?



Según Michelle Davis (seudónimo Michelle Drew), una psicóloga y educadora estadounidense con 30 años de experiencia, escritora y columnista, "el proceso dinámico del amor se iguala a compartir una emoción, confianza y crecimiento dentro de una relación. Ese crecimiento es una habilidad que permitirá a la pareja vivir simbióticamente, disfrutar de su mutua compañía, confiar en uno en el otro, depender el uno del otro en las crisis a través del tiempo, criar a los hijos y crecer juntos hasta convertirse en ancianos. En cambio, el capricho (al que a veces también se le conoce como enamoramiento pasajero) es aquel comportamiento que lleva a pensar en ese ser todo el tiempo y empezar a convertirlo en el centro de sus prioridades. Es un proceso estático caracterizado por expectativas irreales de desatada pasión sin que exista un crecimiento o desarrollo positivo. Se caracteriza por la falta de confianza, lealtad, compromiso, reciprocidad y no es necesariamente la antesala del escenario del amor", señala Michelle.