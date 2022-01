Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

A veces es demasiado tarde: a pesar de que el deseo de que salga todo bien prime siempre, una primera cita puede resultar catastrófica si no se planifica con cautela y si no se tienen en cuenta todas las posibilidades de conclusión. Es verdad que siempre es mejor dejarse llevar por el momento y tratar de disfrutar más allá de que la persona involucrada termine siendo la indicada o no, pero también hay ocasiones en las que, por nervios o por un mal presentimiento, hay que pensar cómo hacer para huir, tratando de evitar la ofensa del prójimo... en la medida de lo posible. Así, te proponemos cinco maneras de escapar de un primer encuentro (¡mucho peor si es a ciegas!) que pueden ser aplicadas o desechadas, dependiendo de tu grado de desesperación (y de maldad).