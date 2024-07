Claves para reconocer a un mentiroso con solo escuchar sus palabras

Puede ser una inocente, de esas que surgen para justificarse o para no lastimar a alguien querido. También podemos referirnos a un oscuro secreto que se teje en lo profundo y que debe permanecer oculto. Lo cierto es que las mentiras forman parte de nuestra vida cotidiana, cumplen un papel en la sociedad y convivimos con ellas a pesar de todo. Ahora bien, si preferimos la verdad ante todo, ¿es posible detectar a un mentiroso?

Al margen de la comunicación no verbal que suele darnos numerosas pistas acerca del comportamiento de una persona que está mintiendo, no debemos descartar lo principal: las palabras y su contenido. Richard Wiseman, profesor de comprensión pública de la psicología de la Universidad de Hertforshire, en el Reino Unido, ofrece una serie de pautas para identificar a un mentiroso.

De acuerdo con el académico, existen ciertas actitudes que se repiten en el comportamiento verbal de quienes están mintiendo. En primer lugar, se debe prestar atención al uso de términos confusos o evasivos propios de aquellos que no quieren, o no pueden, referirse a detalles concretos porque no los conocen. También, es frecuente que el mentiroso cambie de tema de un segundo a otro con la premisa de modificar el foco de atención y evitar interrogantes que puedan comprometerlo. La psicología indica, precisamente, que los cambios repentinos de comportamiento pueden ser indicadores clave para descubrir una mentira.