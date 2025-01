¿Cometes infidelidad financiera? Quizás estás arruinando tu relación sin darte cuenta

¿En qué consiste la infidelidad financiera y qué problemas causa?

Se trata en hacer gastos que no se encuentran alineados a las metas y no te las comparten, o te las dicen, pero a medias

Para la doctora, las relaciones sanas parten desde la premisa de que tu compañero de vida estará alineado a unas metas en común acuerdo y que se contarán o tomarán decisiones financieras pensando en el bien común. No obstante, cuando esto no ocurre, comienzan los problemas de desconfianza.

Estas acciones abren las puertas a los problemas de confianza en la pareja, según se explicó. “¿Si me miente con esto, con que más me va a mentir?’”, utilizó como ejemplo la cofundadora de la plataforma de servicios de salud mental bePResent.

Si me miente con esto, ¿Con que más me va a mentir?

“Esto es parte de los riesgos, aunque uno piense que es solamente información de unas compras, abre las puertas para que tu pareja piense en general que no puede confiar, pues no eres una persona honesta”.

¿Por qué ocurre?

“Las personas ven el no contarlos como una opción para mantener la armonía y paz en la relación, pero esconderlo hará que empeore la situación”, expuso Torres Lorenzo. “Socialmente, el tema del dinero es algo que no hablamos, porque no recibimos educación financiera. Muchas personas llegan al matrimonio y no se sientan a hablar sobre sus deudas, ahorros, y finanzas”.