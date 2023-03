Enamorarse y establecer una relación amorosa siempre se relaciona con felicidad y con un conjunto de sensaciones y emociones positivas que se experimentan, tanto a nivel mental como físico. Una etapa de mucha ilusión, de “maripositas en el estómago” y de gran entusiasmo. Y no es para menos. Se trata de un proceso en el que también se liberan altos niveles de dopamina, un neurotransmisor conocido como la “molécula de la felicidad” por sus efectos placenteros en el organismo.

Una relación de pareja que, si prospera, también debe estar relacionada con el nivel de compromiso que cada integrante asume al momento de decidir que quieren estar juntos. Pero también significa un reto “desde el día uno” durante el noviazgo o el tiempo para conocerse, afirma la doctora en consejería profesional de pareja y familia Monsita Nazario Lugo, quien cree que, aunque haya amor, los conflictos en la pareja van a surgir como producto de las diferencias en personalidad y percepción de la vida.

“Es reconfortante saber que eso es normal. Los conflictos son parte de la naturaleza humana y la estabilidad de la relación de pareja no está condicionada por la ausencia del conflicto. Más bien, está relacionada a la forma en que la pareja identifica y maneja el conflicto”, explica Nazario Lugo, fundadora del Centro de Calidad de Vida y Consejería Profesional.

Precisamente, la consejera menciona al experto en relaciones de parejas, el psicólogo clínico e investigador John Gottman, quien ha señalado que no son los conflictos los que llevan una relación al fracaso, sino el distanciamiento emocional causado por el mal manejo del conflicto.

También es importante definir qué es estabilidad en una relación de pareja. Para el doctor en psicología clínica Abisail Y. Crespo-Ríos tiene que ver con el nivel de compromiso que hay entre esas dos personas que han decidido “caminar juntos en ese proceso de vida”. Además de ser un “compromiso consentido” porque ambos están de acuerdo con las aspiraciones o estilo de vida que cada uno quiere en sus vidas.

“Dentro de ese proceso hay varios factores que ayudan a que ese compromiso se establezca. Uno de ellos es la comunicación constante sobre qué es lo que ambos esperan en ese camino que decidieron tomar juntos”, agrega el psicólogo clínico, quien labora con la organización bePResent, que ofrece servicios virtuales de salud mental.

Sin embargo, siempre hay situaciones o acciones que, con el tiempo, la rutina o la falta de comunicación pueden causar inestabilidad en la relación de pareja. Desde faltar a ese compromiso inicial que se hizo, infidelidad, fricciones por cuestiones culturales, religiosas o políticas que no se discutieron al principio o que no se tuvieron en cuenta, hasta cómo se maneja el dinero o el tiempo que se le dedica al trabajo, entre muchos otros.

Por eso, señala el doctor Crespo-Ríos, es importante que desde que se comienza a conocer a la persona en el proceso de atracción, se establezca “lo que yo como individuo busco en una relación y ver si esta persona tiene esas cualidades”. “Estos temas, que pueden ser controversiales en cualquier momento de la relación, ya sea al principio o cuando ya llevamos más tiempo, hay que hablarlos y discutirlos. Si sabemos que existen, si sabemos que son situaciones que pueden traernos dificultades o causar desunión hay que enfrentarlo porque, parte de establecer un compromiso y lograr estabilidad, es entender que somos diferentes aún si no hay una diferencia de edad entre la pareja o compartamos características y cualidades que nos unen, siempre hay una individualidad que tenemos que cultivar y que también es muy importante”.

Problemas “perpetuos” y “solubles”

Según la doctora Nazario Lugo, los problemas perpetuos y los solubles han sido identificados por Gottman en sus múltiples investigaciones relacionadas con las relaciones de pareja.

“Perpetuos son aquellos principalmente causados por las diferencias en personalidad que difícilmente van a desaparecer y por lo tanto necesitan de un diálogo eterno para ser manejados”, advierte la consejera, quien enumera algunos de ellos, como las finanzas, asuntos relacionados a la sexualidad o la relación con la familia extendida, entre otros “que constituyen un 69% de los problemas”.

Mientras, los solubles son aquellos que pueden resolverse con buena comunicación, entendimiento y compromiso de cambio. “Generalmente si el asunto se conversa con madurez se logran acuerdos y no escala. Estos constituyen sólo un 31% de los problemas de pareja. Por ejemplo, quién lleva al niño a la práctica de baloncesto”, agrega Nazario Lugo, aunque destaca que lo que para una pareja es soluble, para otra puede ser perpetuo y viceversa.

Por eso, reitera el psicólogo Crespo-Ríos, desde el principio de la relación, las parejas deben conversar sobre los temas que les preocupan o que podrían eventualmente causar algún tipo de problema. Eso incluye hablar sobre la religión, la política, las diferencias culturales o sociales, si hay una diferencia de edad marcada, el tipo de trabajo, si se quiere tener muchos hijos o no tenerlos, entre muchos otros aspectos que se deben discutir con respeto.

“Siempre en las películas y en las novelas nos hacen enfocarnos solo en la parte romántica de la relación durante esos primeros días o meses. Pero más allá de la parte romántica -que es muy importante y hay que disfrutarla-, también se debe reconocer que, si quiero establecer un compromiso con esta persona, tengo que discutir los temas que son importantes para mí. Por ejemplo, puede ser que para mí la diferencia de edad no sea importante, pero quizás la parte religiosa o política sí; o quizás tenga unas convicciones con las que no estoy dispuesto a negociar. Pero se lo tengo que dejar saber a la otra persona”, enfatiza el psicólogo.

Cuando las situaciones que desestabilizan la relación han sobrepasado los límites, como violencia y abuso de sustancias y es ineludible la ruptura, se debe buscar ayuda profesional. (Archivo)

Cabe destacar que, aun si se conversa sobre todos estos aspectos y se llega a unos acuerdos, siempre está la posibilidad de que, en el camino, surjan cambios o se flexibilicen ciertas reglas o decisiones. Algo que es muy normal si tomamos en cuenta que todos, con el paso del tiempo, tenemos nuevas experiencias que nos hacen crecer y aprender, además de nuevas expectativas de vida que se van sumando y nos hacen cambiar.

Por eso, afirma Crespo-Ríos, siempre debemos mantener el canal de la comunicación abierto para conversar sobre esos nuevos cambios que se van dando a lo largo de nuestras vidas. Lo que no se debe aceptar, agrega el psicólogo, es que haya cambios en la relación que te puedan afectar física o emocionalmente. Por ejemplo, que comience un patrón de maltrato psicológico o físico. “Cuando hay una situación de violencia, ya sea física o emocional, estamos hablando de que, posiblemente, la persona está en peligro y si es así, no debería continuar en la relación. Y aunque el agresor o la agresora puede pasar por procesos de sanación, si mi vida está en peligro, tengo que salir de ahí”, recomienda.

Si el problema es una infidelidad, el psicólogo indica que, “aunque en esta vida todo tiene solución y eso se puede trabajar”, todo va a depender del “compromiso que tenga esa pareja de continuar juntos o decidir romper la relación”. “Si a principios de la relación se habló ese tema y se dijo que no se iba a permitir una infidelidad, es posible que no haya una oportunidad de trabajar la situación. Pero siempre hay maneras de trabajar soluciones con la pareja si ambos están de acuerdo y tienen el compromiso de continuar con la relación hacia adelante. Es más complicado porque ya está el tema de la confianza que se ha roto, pero con terapia profesional se puede reconstruir la relación”.

En ese sentido, la doctora Nazario Lugo resalta que para que una relación de pareja funcione se necesitan dos elementos esenciales: buena voluntad (disposición para trabajar la relación como una prioridad) y los conocimientos adquiridos. De ahí la importancia, enfatiza, en que la pareja sea capaz de buscar ayuda “ante el primer indicio de que no sabe cómo enfrentar un asunto si identifica que no le da resultados la forma en que lo está manejando”.

“Así podrán adquirir el conocimiento necesario para trabajar la relación, aunque sin perder de vista que no importa cuánto aprendas, si no hay la voluntad de ponerlo en práctica aun habiendo amor, no habría oportunidad de salvar la relación”, advierte la consejera, quien destaca que “ignorar las situaciones o esperar demasiado tiempo también pone en riesgo la oportunidad poder rescatar la relación”.

Algunas recomendaciones

La doctora Monsita Nazario Lugo advierte que hay miles de situaciones que pueden generar conflictos y desestabilizar una relación al punto de llevarla al fracaso si no se manejan adecuadamente. Aquí algunos de consejos que se deben tener en cuenta:

1. Evita creencias limitantes. Por ejemplo, pensar que lo que te enseñan en terapia ya tú lo sabes, en lugar de buscar lo que puedes aprender o tratar de ver la información desde otro ángulo para sacarle provecho.

2. Manejo de conflicto. Cuán preparada está una pareja para enfrentar el manejo de conflicto de forma saludable dependerá de cuán profunda sea su amistad y cómo trabajan su conexión en el día a día cuando están bien.

3. Consejería. Toda pareja debe buscar consejería para trabajar prevención y procesos de ajuste en su cotidianidad. Este proceso no es para las parejas que tienen una crisis. Por el contrario, el conocimiento adquirido es el que junto a la disposición (buena voluntad) permitirá que puedan enfrentar las situaciones de crisis y regresar a la normalidad para continuar. En ese proceso van a conocer lo que significa la comunicación efectiva y se sorprenderán al conocer las barreras de la comunicación que se dan frecuentemente sin ser conscientes de ellas. Como consejera de pareja he podido percatarme de la necesidad que existe de dominar con propiedad el arte de comunicarse.

4. “Oportunidad peligrosa”. Así define el psicólogo John Gottman la discusión de pareja que no se sabe manejar. Por eso señala que aprender a discutir es esencial “y es la mejor manera de convertir las situaciones difíciles en oportunidades y no en peligros que puedan separarlos”. El amor no es suficiente cuando el orgullo, el creer que siempre se tiene la razón o se sabe todo, se impone buscando ganar.

5. Sobrepasar los límites. Hay ocasiones donde las situaciones que desestabilizan la relación han sobrepasado los límites (violencia doméstica, abuso de sustancias…) y es necesaria e ineludible una ruptura definitiva que debe, sin duda, ir acompañada de un proceso de ayuda.