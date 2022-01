Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Pérdida de sueño, un dolor profundo en el medio del estómago, llanto frecuente, el corazón parece que se vuelve más pesado con el paso de los días, depresión y sentimientos de aislamiento y abandono son las señales de un corazón partido. Si fuera posible ¿cómo cree usted que se puede curar un corazón herido?



La verdad es que no hay una cura rápida. Si buscamos un remedio mágico, un elixir infalible, no lo encontraremos. "Sanar a un corazón herido es un proceso muy similar a aquel por el que atravesamos cuando un ser amado muere. El proceso de duelo toma tiempo, no es algo que se produce de inmediato ni tampoco un interruptor que se puede prender y apagar al gusto de cada uno", señala el doctor Greg S. Baker, consejero y especialista en la construcción y fortalecimiento de las relaciones humanas, en especial las de pareja.