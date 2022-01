Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Si algún día abres tu e-mail por la mañana y encuentras un correo titulado 'estoy muerto', no lo borres pensando que es un 'spam' o una broma de mal gusto. Es posible que algún conocido quiera comunicarte algo después de su muerte. No, no se trata de cibercafés del más allá: las notificaciones póstumas son un nicho, nunca mejor dicho, que en la economía 'online' se está encargando de llenar sitios como assetlock.com.