Tal parece que las parejas ya no se forman de dos personas, sino de tres o más, haciendo que la infidelidad sea más común de lo que quisiéramos aceptar. Últimamente me he tropezado con bastantes mujeres que son amantes y con varios hombres que tienen amantes. Así que decidí estudiar este fenómeno el cual me percaté que hace mucho daño, no sólo a la mujer a quien se le es infiel, sino también a la amante.