Desde siempre se ha dicho que "el amor es ciego" y la frase ha sido usada por muchas personas que se han destacado en varios campos como el literario, el artístico, el musical... Las películas también lo han proclamado pero, ¿es cierto o es sólo otro mito sobre el amor que no nos permite conocer lo que ese sentimiento es en realidad y, por tanto, nos impide atraer al amor verdadero a nuestras vidas?



Según la doctora Lisa Love (interesante apellido para una especialista en temas de amor), esta afirmación de que el amor es ciego quizás se refiere al hecho de que quienes se enamoran están dispuestos a no mirar ciertas cosas que les perturban de esa persona a la que creen amar y prefieren, a consciencia, hacerse los ciegos. Lisa Love es una reconocida consejera de relaciones amorosas y autora de algunos libros, entre ellos ‘Atraer el verdadero amor: 4 pasos para conseguir el amor que se desea', ‘Éxito del alma: crear júbilo y prosperidad en los buenos y malos tiempos' y ‘Meditación: el camino hacia la paz'. Ella considera que otra de las razones por las que se habla de "amor ciego" es que muchos hombres y mujeres conscientemente prefieren no conocer cómo es en realidad la otra persona en sus vidas porque, posiblemente, ese conocimiento debilitaría su capacidad de seguir amando a esa persona.



¿Cuál sería entonces el verdadero mensaje?