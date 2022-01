Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Fui a cenar con Isabel, una amiga periodista a quien no veía hace tiempo. Mientras comíamos hablamos de hombres, moda, trabajo y cuando llegamos al tema de las metas, me dijo: “Te voy a revelar el verdadero secreto para realizar cualquier sueño. Te acordarás de mí por el resto de tu vida”.



Respondí: “¿Acaso me vas a hablar de la ley de la atracción?”. Y me explicó: “Se relaciona, pero vas más allá porque es una práctica que tiene que ver con sexo”.



Antes de explicártelo, repasemos el principio de la ley de la atracción, la cual establece que aquello en lo que concentres tus pensamientos, atraerás a tu vida, sea bueno o malo. Pero hay quienes aseguran que por mucho positivismo que les pongan a sus pensamientos, no logran nada.



Esto se debe a que el pensamiento positivo tiene que estar acompañado de sentimientos positivos. Tus emociones son las que determinan eso que atraes hacia ti. Si repites como cotorra: “Quiero dinero”, pero internamente experimentas emociones de “soy pobre”, nunca llegará la abundancia a tu vida.



Es indispensable emitir emociones positivas cuando pienses y visualices lo que quieres alcanzar.



Isabel me preguntó: “¿Cuál es el momento en el que un ser humano experimenta la emoción más positiva, plena y placentera?”. Obviamente dije: “¡Cuando hacemos el amor!”. Y ella confirmó: “¡Exactamente! En ese momento no existen miedos, inseguridades o negativismo, ¡sólo éxtasis! Por eso, es el instante perfecto para visualizar lo que tanto anhelas”.



Me dejó boquiabierta. Pensé: “¡Claro!, lo que nos impide conseguir aquello que deseamos son nuestras dudas y temores”. Tal vez piensas que no es posible imaginar tus sueños mientras alcanzas el clímax. Pero según Isabel tienes que tratarlo y darte cuenta de que sí se puede, porque en el momento del orgasmo, el sexo deja de ser físico y trasciende al plano espiritual donde experimentamos felicidad absoluta.



Esta revelación Isabel la aprendió de la filosofía oriental Tao, que establece la comunicación entre cielo y tierra. En la lengua china, Tao significa “abrir camino” y “facilitar el paso”.



Puedes contemplar la experiencia del orgasmo -sola o acompañada- como una herramienta para lograr tus sueños.