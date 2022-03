Una buena comunicación, en casi cualquier ámbito de la vida, es indispensable para llegar a acuerdos, construir relaciones de trabajo positivas, agilizar procesos y lograr objetivos establecidos.

Es, precisamente, lo que también se debe mantener en una relación de pareja, donde todas las negociaciones van a depender de una comunicación saludable. Pero también se debe tener en cuenta que esto no es solo sinónimo de hablar, advierte la doctora en consejería profesional Monsita Nazario Lugo, autora del libro “Vivir no se ensaya”.

De hecho, según la consejera, hay unos elementos muy necesarios para lograr una comunicación efectiva. Entre ellos, menciona compromiso, la escucha activa y, sobre todo, la empatía o llamado de otro modo, la capacidad de armonizar con la pareja.

“El ajetreo y los estresores del diario vivir, sin duda, pueden afectar la comunicación con la pareja y esto, a su vez, pone en riesgo la sana convivencia de la relación”, advierte la consejera, quien menciona los múltiples escritos del reconocido psicólogo y experto en parejas, Dr. John Gottman, donde ha destacado la importancia de desarrollar un sentido de “nosotros”. Es lo que se conoce como solidaridad entre la pareja que, además, identifica un punto común “para llegar a unos acuerdos por voluntad y conciencia en lugar de por imposición”.

Nazario pone el ejemplo de las tareas del hogar que, para que se puedan llevar a cabo de manera fluida y no se conviertan en un dolor de cabeza diario, se necesita un diálogo abierto. Lo que también debe incluir, entre otros aspectos, conocer cómo se siente cada uno en relación con cada tarea y las posibles formas de llevarlas a cabo.

“Es una negociación que requiere un sentido de justicia y trabajo en equipo y, sobre todo, aprender a ceder, que es un elemento que por naturaleza cuesta mucho y que no puede darse si solo hablamos, pero realmente no nos comunicamos pues el proceso está lleno de barreras que no hemos identificado para poder contrarrestarlas”, explica Nazario, quien ofrecerá el taller para parejas “Hablar vs comunicarme”, el sábado 19 de marzo, en el Centro de Calidad de Vida-Consejería Profesional, en Santurce.

La consejera, quien enfatiza en que la comunicación es clave para que una relación de pareja sea saludable y duradera, también destaca que se debe entender que “saludable” y “duradera”, nunca son sinónimos de ausencia de conflictos, sino de buen manejo de ellos.

Parte importante de ese buen manejo, afirma Nazario, es aprender a comunicarnos tomando en cuenta lo amplio que es el concepto. Por ejemplo, expresar lo que sentimos de forma apropiada, escuchar (que implica un proceso que se discutirá en detalle en el taller) o pedir “feedback” para asegurarnos que lo que se dijo fue lo que se entendió. Es, sobre todo, agrega la consejera, comprender para poder validar sin juzgar y a su vez evitar malas interpretaciones que causan resentimientos y con el tiempo van, de forma peligrosa, distanciando emocionalmente a la pareja.

“Muy importante en todo este proceso de la comunicación con la pareja, es trabajar el autoconcepto y la autoestima. El amor propio y el reconocer las fortalezas y los límites como individuo es indispensable para lograr una relación de pareja sana, donde no haya competencia ni pulseo para mostrar superioridad, sino trabajo en equipo por un bien común”, aconseja Nazario.

Importancia de la amistad

La consejera cita al doctor Gottman, quien ha indicado que la base de una relación de pareja, es la amistad. En ese sentido, señala que cuando se trabaja una amistad profunda se logra un nivel de conocimiento y confianza que permite que podamos ser honestos al responder preguntas y capaces de tomar en cuenta, no solo las necesidades propias, sino también las del otro.

“Saber cuándo es el mejor momento para hablar y ser escuchado es algo que se logra cuando se ha trabajado la amistad, la pareja se conoce, tiene un diálogo constante, se preguntan y se responden con amabilidad y honestidad. Es complejo lograrlo, pero si se aprende y se hace, funciona”, afirma.

De la misma forma, Nazario indica que las principales barreras de la comunicación entre las parejas, Gottman las identifica como los “Cuatro jinetes del Apocalipsis”. Son las que el investigador define como actitudes negativas –la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y la actitud evasiva-, que pueden ser letales para el matrimonio si se les permite adueñarse de la relación y “cabalgar” constantemente en el centro de esta. La buena noticia, afirma la doctora Nazario, es que esas actitudes se pueden contrarrestar para lograr una comunicación consciente y real.

Antídotos contra las barreras de la comunicación

Basándose en las recomendaciones del psicólogo e investigador John Gottman, la consejera ofrece algunas recomendaciones para lograr una mejor comunicación de pareja:

- Es indispensable aprender a escuchar. Eso va más allá de oír lo que me dicen “sino más bien poder comprender el significado del mensaje”.

- Cultivar el amor propio: el autoconcepto, la autoestima para, desde una salud emocional estable, no caer en patrones de comunicación negativos y/o peligrosos.

- Trabajar la amistad de pareja de manera que se conozcan a profundidad y puedan ser un equipo.

- Problemas perpetuos. El doctor Gottman establece, apoyado por sus años de investigación y trabajo con parejas, que un 69% de los problemas o conflictos de pareja no tienen solución y los llama “problemas perpetuos”. En ese sentido, la doctora Nazario explica que tener una comunicación efectiva no significa que las parejas están exentas de confrontar problemas. “Lo que quiere decir Gottman es que, si se logra una comunicación saludable, podrán resolver conflictos que tienen solución y aprender a mantener desbloqueados los que no se pueden resolver. Por lo tanto, necesitan de un diálogo permanente para no provocar un distanciamiento emocional que termine llevando la relación al fracaso”, aconseja Nazario.

- Si una situación que se convierte en una discusión, se maneja primeramente utilizando la técnica del “time-out” para poder relajarse, visualizar que no son enemigos, sino un equipo que busca manejar un conflicto y entender que nadie busca ganar, más bien lograr acuerdos beneficiosos para la relación. “Poder hacer una pausa es significativo pues si están abrumados no hay capacidad para escuchar, entender sin juzgar, ser asertivos, lograr acuerdos ni poner en práctica ninguno de los elementos que caracterizan una comunicación saludable”.

Más información

Taller para parejas “Hablar vs comunicarme”, se llevará a cabo el sábado 19 de marzo, de 9:00 a. m. a 12:00 p.m.

Lugar: Centro de Calidad de Vida-Consejería Profesional en Santurce.

Requisitos: Mascarilla y evidencia de vacunas

Costo: $20 por persona

Espacios limitados por protocolo de salud y seguridad

Puede reservar su espacio llamando al (787) 937-2669