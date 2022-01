Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Los besos son uno de los mejores ejercicios que existen. Al hacerlo se ponen en movimiento 34 músculos faciales y se consumen 18 calorías. Con estos beneficios, no es de extrañarse que una de las cosas que más pueden irritar sea besar a alguien que no lo hace bien, pero, ¿te has preguntado si tú dominas esta práctica?