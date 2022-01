Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Me encantan los tatuajes. Me parecen sexy. No así cuando era niña, más que agradarme, me asustaban. Bastaba con verlos y una sabía a qué se dedicaba quien los luciera. El tatuaje de un corazón con un puñal adentro y las tres gotas de sangre cayendo revelaba que la persona había estado presa. Igual si lucía un corazón con la frase "madre mía perdóname". Los marineros se tatuaban anclas, sirenas o a Neptuno, dios del mar. Y las chicas de "reputación dudosa", por lo general, lucían una rosa con la enredadera de espinas.