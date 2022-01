Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

A lo largo de los años, muchos se han hecho la pregunta sobre la incidencia que puede tener la diferencia de edad cuando piensan en dar ese gran paso hacia el altar. Dos reconocidos especializas en relaciones de pareja, el doctor Charles D. Schmitz y su esposa, la doctora Elizabeth A.Schmitz, dan una escueta respuesta a esta interrogante: "Depende" y, de inmediato, pasan a analizar el tema con base en las muchas entrevistas que han hecho a parejas alrededor del mundo.



"A través de los cientos de contactos que hemos tenido con las parejas hemos determinado que cuando se ama de verdad, la edad no tiene mucha importancia en la mayoría de los aspectos de la relación. Sin embargo, existe un punto muy real relacionado con esto: hay ciertas circunstancias en las que la diferencia en edad sí incide en la relación amorosa y, por tanto, en el matrimonio", anotan los expertos.



Revisando una serie de posibilidades señalan que, por ejemplo, si una mujer de 17 años piensa casarse con un hombre de 47 quizás la idea no sea tan buena, puesto que las experiencias de una prácticamente adolescente son muy diferentes de las de una persona que ya tiene en su haber más de cuatro décadas. A los 17 años todavía se pudiera decir que se trata de un adolescente en la mayoría de aspectos, en cambio una persona de 47 años es alguien que probablemente ha alcanzado una gran experiencia y que, por lo general, ha vivido las pruebas y tribulaciones que la vida siempre presenta. Estas diferencias pueden significar grandes retos para la relación, sin duda alguna.



"El éxito potencial de un matrimonio realmente sí depende de la madurez y el nivel de experiencia de quienes se aman. La verdad clara y precisa es que no existe una diferencia mágica de edad cuando del amor y el matrimonio se trata. Sin embargo, en nuestra experiencia hemos podido ver que mientras más corta es esa diferencia entre dos personas que se aman, mayor será la posibilidad de construir un amor que perdure. Ya sea que la diferencia de edad sea de uno, cinco, 10 o más años, el amor verdadero triunfa sobre todo lo demás. La verdadera interrogante es más bien ‘¿cómo saber que es amor de verdad?', versus otra pregunta ‘¿qué edad tiene la persona amada?'. Amar es mucho más importante que cualquier diferencia de edad entre dos personas que dicen amarse mutuamente", aseguran los expertos.



Lo que la investigación ha dejado

Para estos expertos, luego de tres décadas de investigación sobre el tema, han aprendido que el amor pone de lado cualquier consideración cuando el enamoramiento llega a su máximo nivel y, en la mayoría de casos, cuando llega al matrimonio, sin importar la edad de los miembros de la pareja ni la diferencia de años existente entre quienes se aman. La mayoría de matrimonios tienen éxito cuando la diferencia de edad entre esas dos personas que se aman es de aproximadamente 10 años o menos. Cuando la diferencia es mayor a 10 años, la tasa de éxito empieza a declinar. En cambio, cuando la diferencia es menos de 10 años, la tasa de éxito sube. En otras palabras, se pudiera decir que generalmente es cierto aquello de que a menos diferencia en edad, mayor es la posibilidad de que el matrimonio tenga éxito.



Sin embargo, los doctores Schmitz aseguran que no existe un elixir mágico cuando de amor se trata. "Estar enamorados, amar sin barreras es más importante que la edad. La edad pudiera ser algo relativo en una relación. Más aún, la edad tiene menor importancia en una relación que el amor y, además, el amor no tiene tiempo y de eso muchos pueden dar razón. Por otro lado, cada persona, cada pareja siente y piensa de manera individual y eso justamente es lo que atrae a la posible pareja", señalan.