Muchos ya rindieron su planilla, muchos tienen que pagar, demasiados se dieron cuenta que este año no fue tan fructífero en términos económicos, y eso los tiene agobiados, preocupados, molestos. Al sentirse así piensan: ¿y quién quiere tener sexo? ¿Afecta el factor económico el deseo sexual? La respuesta es sí.



Si tu estado de ánimo está delicado, te sientes incómodo, inconforme y molesto con la vida, contigo, con tu situación y realidad, por supuesto que eso también te lo llevas al escenario de tu encuentro sexual. Siempre digo que los problemas de placer sexual no están en la cama, se llevan a la cama.



El placer sexual es un creador por excelencia de la dopamina, la hormona del amor, así que, en momentos de crisis, en lugar de la abstinencia o la renunciación, es decir, olvidarte de disfrutar el acto sexual, lo que debes hacer es todo lo contrario. Acuérdate que 20 minutos de placer sexual son el equivalente a dos horas de relajación. Por lo tanto, en lugar de pelear con tu pareja, criticarle o cuestionarle algo que ya pertenece al pasado, mejor hagan lo indecible por acercarse el uno al otro, abrazarse y crear una fusión entre ambos que luego se manifieste en ese placer sexual.



Muchas cosas son agravantes en la relación de pareja, incluyendo por supuesto el factor económico, así que déjense guiar por unos postulados que están garantizados y así modifiquen su conducta, incluyendo la sexual. Les invito a no tolerar lo intolerable y hacer de lo ordinario lo extraordinario, a pesar de la “dolorosa”.



La autora es doctora en consejería, experta en trastornos sexuales y relaciones de pareja. Puedes contactarla a través del 787-485-5888 o acceder a www.carmitalaboy.com.