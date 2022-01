Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Comprender a los hombres es una encrucijada sin fin para las mujeres. Según Ruth Purple, especialista en relaciones de pareja y autora del libro "You can seduce any man", parecería que no importa cuánto lo intentemos el mundo sigue estando dividido entre nosotras en un lado y ellos en el otro. Según esta autora, la necesidad y deseo de hacer una disección el sexo opuesto se vuelve una misión de vida.