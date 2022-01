Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Puede ser que en algún momento te hayas encontrado en medio de las siguientes situaciones: “Tengo tantas cosas que hacer y no sé por dónde comenzar”. “¿Qué me pasa? Tengo dos citas a la misma hora”. “¿Cómo pude olvidar su cumpleaños otra vez?” “¿Cuándo es la reunión de padres y maestros?” “Tuve que pagar recargos porque se me pasó la fecha de matrícula”. “Todo se me olvida, ¡tengo que organizarme!”