Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Mi mamá tiene una propiedad comercial que está rentada, y genera unos $2,000 mensuales. Ella tiene un trastorno de salud que limita su movilidad y, además, está padeciendo de Alzheimer. A pesar de que el Seguro Social me nombró su tutora, estoy teniendo problemas con los inquilinos de los locales que ella tiene arrendados. ¿Cree que si ella me otorga un poder se me haga más fácil manejar sus bienes?