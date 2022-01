Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

“Todo se movía, no sabía si era real lo que estaba viviendo, no entendía claramente lo que estaba sucediendo. Hasta que se concretó uno de mis mayores miedos, ya no había dudas, mi pareja me era infiel. Tal vez no me di cuenta; o tal vez si no pensaba en eso, de alguna manera mágica iba a desaparecer. La infidelidad se siente en cada músculo y en cada hueso, se siente en cada lágrima y en cada impulso de coraje, el mundo parece deshacerse frente a tus ojos, y sientes que te quitaron la alfombra de seguridad que tenías bajo tus pies”. Quizás se siente más difícil que esta descripción que un día escuché.