Marta llega al bar, se presenta, cuenta que tiene 60 años y enseguida dice que no le da vergüenza hablar de nada. "Hace varios años que me llegó la menopausia y ya ni me acuerdo de los calores; lo que sí tengo muy presente es que empecé a vivir la sexualidad más relajada, sin la presión de tener que cuidarme por la posibilidad de quedar embarazada", recuerda.