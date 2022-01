Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Los hombres y las mujeres a menudo envían a través de la web notas personales o perfiles que emiten un mensaje totalmente diferente de lo que quisieron decir. Como resultado de ello, sin intención atemorizan, desaniman o asustan a las personas que estaban tratando de contactar. Típicamente esto se debe a un malentendido basado en el supuesto de cómo piensa el sexo opuesto, señala Jim Duzak, autor del libro Mid-Life Divorce and the Rebirth of Commitment (Divorcio en la mediana edad y renacimiento del compromiso), escritor de temas relacionados con el matrimonio, el divorcio y las relaciones postdivorcio.