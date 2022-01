Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

En mi adolescencia una vez mi abuela me advirtió: “ese muchacho no te conviene, ¡es un vago!”, y yo, terca justifiqué: “el pobrecito nadie lo entiende”. A lo que ella respondió: “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Aunque han pasado muchos años, este viejo refrán me aplica tanto a mí como a muchas mujeres que distorsionan la realidad a su ventaja. A continuación comparto las mentiras más comunes que nos decimos las mujeres a nosotras mismas: