Puede suceder: él es un amor, pero sus amigos son de terror. Tú no tenías prejuicios; es más: cuando los conociste, te daba ilusión saber un poco más de tu pareja y de sus vínculos, e incluso en la primera etapa era toda una prueba caerles bien a los muchachos. Pero ya en la primera salida te sentiste incómoda; no sabes si fue porque uno de ellos se refería a su mujer como "la patrona" o porque otro hacía comentarios groseros. No hubo química. ¿Es grave? No, es sólo que te gustaría que te cayeran mejor y que para ti fuera también un plan encontrarte un sábado por la noche con ellos.