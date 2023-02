”Llevamos nueve años de casados y lo cierto es que, aunque nos deseamos, la mayoría del tiempo se nos unen tantas cosas que, cuando venimos a ver, ya no quedan ganas de tener sexo, solo de dormir. Se mezcla el trabajo con nuestras responsabilidades como padres de dos niños, entre llevarlos a prácticas de los deportes que practican, sentarnos a estudiar con ellos y las tareas del hogar. Pienso que esto será una temporada pasajera, pero no te niego que me preocupa que mi pareja vaya perdiendo el interés y nos vayamos desconectando”.

Este es un testimonio con el que muchas personas se pueden sentir identificadas, pues la disminución en la intimidad sexual de la pareja es posible en relaciones de muchos algunos años.

Aquí profundizaremos más en el tema, pero te adelantamos que el sexo no siempre tiene que ser espontáneo como hemos aprendido. ¡A calendarizar!

Adiós al enamoramiento

Si bien es cierto que cuando nos vinculamos con una pareja ocurre el proceso del enamoramiento, donde se libera gran cantidad de hormonas que nos hace sentir atraídos hacia el otro, también indican los expertos que este proceso biológico irá disminuyendo con el tiempo. Y es que cuando los químicos cerebrales bajan y regresan a su nivel ‘normal’, de ahí en adelante es que podremos ver con claridad a la persona con la que estamos compartiendo.

“Cuando esto sucede, muchas veces ya la pareja está conviviendo, o puede que tengan hijos. La fase del enamoramiento no se puede sostener para siempre porque nuestro cuerpo se desgastaría, imagínense vivir toda la vida sintiendo todas estas sensaciones. Una vez bajan estas hormonas es cuando nos toca revisar y trabajar con nuestro deseo y encuentros sexuales con la pareja”, explicó la sexóloga Tatiana Aponte Cruz.

Para la psicoterapeuta transpersonal y sexóloga, Chris Kadesh, a menudo ocurre que para las parejas durante ese periodo de “enamoramiento”, todo es nuevo y emocionante, además de que es mucha la pasión que les envuelve. Sin embargo, a medida que esta fase llega a su fin, la emoción va desapareciendo, por lo que es común que algunas parejas comiencen a enfrentar problemas en la cama.

Mientras, la educadora sexual Josie Edmée señala que la mayoría de los problemas que reducen la motivación para tener relaciones sexuales se deben a situaciones externas que influyen en nuestro deseo sexual.

Razones más comunes para no tener encuentros sexuales en pareja:

Problemas de salud: ciertas condiciones médicas, tales como: dolor pélvico, trastornos hormonales, endometriosis, diabetes y enfermedades crónicas, menopausia y la disfunción eréctil, pueden afectar la capacidad de tener relaciones sexuales.

Problemas emocionales y de salud mental: Sufrir depresión, aislamiento, falta de conexión, sentimiento de abandono de alguna de las partes ante el otro, estrés laboral, ansiedad y problemas económicos. Si existe algún historial de abuso sexual, físico y/o emocional del pasado, puede haber causado trauma y la persona tener sentimientos negativos hacia el sexo.

Cansancio por la vida cotidiana: Puede agotar a ambos miembros de la pareja y reducir su deseo sexual.

Problemas de pareja: La falta de comunicación, desacuerdos no resueltos, discusiones, desconfianza, problemas de infidelidad no superados y no sentirte a gusto en la relación, así como la carga desbalanceada en el hogar, pueden llevar a malos entendidos que afecten la intimidad sexual.

Libidos incompatibles: La disparidad sexual en los niveles de deseo sexual de cada miembro, puede ser una fuente de tensión entre ambos.

No coincidir: A veces no encuentran los tiempos ni el espacio para estar juntos, así como tener falta de privacidad en el hogar.

Libertad sexual: Factores como la cultura, la religión o cualquier mensaje social pudiera impedir e integrar novedades, o dejar salir nuestra verdadera personalidad sexual.

Sexo de baja calidad, monotonía y descuido de la pareja: Algunos tratan a los amigos, familiares y socios de negocios con respeto, pero no muestran a sus parejas la misma empatía.

Altas expectativas sobre el sexo: Las expectativas poco realistas relacionadas con el sexo, que a menudo son temas tácitos entre parejas.

¿Menos sexo, menos conexión entre la pareja?

El romance y la intimidad sexual son importantes, aunque la conexión en una pareja no se trata solamente de sexo. Así lo destacan las tres expertas consultadas sobre este tema.

“Cuando hay conexión en la relación, crea sentimientos positivos y fortalece el romance. La mayoría de la gente quiere una pareja que mantenga la intimidad emocionante, alguien que sepa cómo mostrar afecto, pero cuando una pareja descuida la intimidad sexual, la otra puede perder el interés”, destacó Chris Kadesh.

Esta psicoterapeuta transpersonal y sexóloga, radicada en México, quiso diferenciar la intimidad y la conexión emocional con la intimidad física. En las dos primeras, se refiere a la forma en que expresas tu afecto hacia tu pareja. “Esto puede ser una mirada consciente”, puso como ejemplo. En cambio, la intimidad física, no se trata solo de sexo. También podría ser besar, abrazar, acariciar y tomar de la mano.

“El nivel y el tipo de intimidad diferirán de una pareja a otra. A algunas parejas les gusta la intimidad, mientras que otras pueden sobrevivir sin ella. El problema de la falta de intimidad en una pareja solo surge cuando las dos personas no están de acuerdo sobre lo importante que es la intimidad para cada una de ellas”, manifestó Chris. “Hay otras formas de compensar la falta de sexo, como lo es hacer cosas juntos que les gusten, como viajar juntas y participar en sus ‘hobbies’ favoritos”.

Si bien los matrimonios sin sexo funcionan para algunos, no funcionarán para todos, deja claro.

Por otra parte, Josie Edmée enfatiza que la conexión íntima de la pareja se da en cualquier momento y en situaciones no sexuales. Sin embargo, afirma que no hay momento de conexión más íntima o erótica como lo es el sexo.

“El momento del sexo nos permite ser vulnerables mientras conectamos íntima y eróticamente. Para lograr eso, hay que trabajar para ser una pareja funcional y que llena cada uno las expectativas de lo que para ellos es una relación saludable y satisfactoria”, agregó.