¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es que los astronautas complacen sus deseos sexuales? ¿Si los complacen o no? Stephen Hawking dijo que la humanidad puede extinguirse si el hombre no conquista el espacio, y luego de eso un grupo de investigadores australianos se dio a la tarea de examinar el comportamiento de las células madre embrionarias; descubrieron los efectos negativos que advierten que la procreación en el espacio (de momento) es imposible o al menos no recomendable.