En la mayoría de los hogares hispanos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, casi siempre la mujer es la que se encarga de velar por la salud de todos los integrantes de la familia. Es también la que se preocupa de cuidar y prevenir posibles problemas, ya sea de hijos y esposo, así como de padres de mayor edad. Sin embargo, casi nunca toma en cuenta sus dolencias, ni lleva un plan preventivo para mantenerse saludable.

Esa realidad cotidiana motivó al doctor puertorriqueño Juan Rivera a escribir el libro “Santo remedio para mujeres”, dedicado a temas relacionados con la salud femenina y al uso de remedios caseros que han sido probados científicamente.

El doctor Rivera, conocido como Dr. Juan en la comunidad hispana de Estados Unidos y reconocido por su labor educativa en programas televisivos de la cadena Univision, comenta que desde hace años ha notado que la mujer hispana “por característica natural, tiende a cuidar a todo el mundo en la familia”, pero muchas veces se olvida de ella misma.

Por eso, además de hacerle “un tributo a la mujer hispana y, especialmente, a las mujeres de mi familia”, quiso escribir este libro con la intención de “que más mujeres puedan tomar el control de su salud, cuidarse, empoderarse y que se den cuenta que primero se tienen que cuidar ellas antes que al resto de la familia”.

De hecho, el médico explica que por eso quiso que en la portada del libro estuvieran algunas de las mujeres claves de su familia: su esposa, su hija mayor, su mamá y hermana.

El médico internista, con especialidad cardiología, afirma que desde hace mucho tiempo quería ayudar a cambiar las vidas de sus pacientes, pero desde la prevención y la educación. De ahí su interés en la educación a través de programas en la televisión y con libros como “Mejora tu salud de poquito a poco”, “La Mojito Diet” y “Santo Remedio”, una edición anterior, para toda la familia, a la que acaba de lanzar en estos días.

¿Y cómo un médico tradicional se aventura a recomendar remedios caseros? El doctor Rivera no ve ninguna dicotomía en su interés de ayudar a prevenir o curar posibles problemas de salud con remedios “de la abuelita”, que tienen un apoyo científico. Además de que entiende que ya hay una apertura mental e intelectual para tratar de combinar la parte natural con la tradicional.

“Hace unos años, tuve un programa de televisión, ‘Medicina desconocida’ y fui a diferentes partes del mundo como médico tradicional tratando de entender qué hacen otras culturas para curar o prevenir enfermedades de forma natural”, comenta el médico, quien actualmente maneja su propio centro de Salud, Prevención y Bienestar Cardiovascular en el hospital Mount Sinaí de Miami Beach y es director de Prevención Cardiovascular en la división de Cardiología.

Remedios en tiempos de pandemia

Según el médico, uno de los síntomas más comunes en estos tiempos de pandemia es la ansiedad y el temor que sienten muchas mujeres de que su familia se contagie con el virus. Una situación que, sin duda, causa mucho estrés y ansiedad.

Menciona, a modo de ejemplo, uno de los remedios que aparecen en su nuevo libro, la Ashwagandha, una hierba que se puede tomar como té o suplemento y que, según dice, ha probado que disminuye los niveles de estrés en el cuerpo al igual que la hormona del cortisol (que se produce en exceso cuando hay estrés, y causa inflamación). Precisamente, en el libro explica que se debe usar en periodos de mucha tensión y estrés “cuando existen problemas para conciliar el sueño y para prevenir el deterioro del cerebro”, entre otros usos.

El jengibre y la cúrcuma son dos de los remedios que el doctor Juan Rivera propone en su libro como agentes medicinales que pueden ayudar a combatir la inflamación en organismo.

“En el libro también hay un capítulo entero que tiene que ver en cómo fortalecer el sistema inmunológico. Las mujeres en estos tiempos están trabajando el doble, tienen que lidiar con los niños en la casa, muchas trabajan remoto y el sistema inmunológico con el estrés y el trabajo se puede afectar”, advierte el galeno, mientras recomienda el uso de suplemento de zinc, la vitamina C y la equinácea, como una forma de fortalecer el sistema inmune.

También destaca la vitamina D y explica que hace poco se publicó un estudio que demostró que las mujeres que tienen niveles bajos de vitamina D están más susceptibles al COVID-19. De la misma forma, resalta el uso de la melatonina, que muchos conocen como un suplemento que se utiliza para dormir. “Pero hay estudios científicos que demuestran que la melatonina puede ayudar a modular el proceso inflamatorio del cuerpo, algo extremadamente importante cuando a una persona tiene coronavirus”, agrega el médico.

El libro, de 279 páginas, publicado bajo el sello Aguilar de Penguin Random House Grupo Editorial, en colaboración con Univision Communications Inc., tiene 11 capítulos con temas variados en los que, además de explicar algunos de los problemas de salud femeninos más comunes, da soluciones con remedios caseros a base hierbas medicinales y suplementos.

Por ejemplo, en el primer capítulo explica cómo perder peso y obtener más energía y ofrece ejemplos de qué remedios utilizar; el segundo habla del cuidado de la piel y el cabello y, así sucesivamente, va discutiendo diversas dolencias. Desde el síndrome premenstrual y la menopausia, infecciones urinarias, salud de los senos, salud ósea, dolores de cabeza, sistema inmune, hasta formas de cuidar el cerebro, entre muchos otros asuntos femeninos.

Pero también hace énfasis en que antes de usar cualquiera de los productos recomendados, se consulte con el médico de cabecera y en ninguna circunstancia “se debe dejar de usar un tratamiento médico ya establecido”.

Invertir en la prevención

“Siempre digo que hay dos opciones, inviertes tu tiempo ahora previniendo enfermedades o si no, lo vas a tener que hacer después curándolas. Es mucho mejor para nuestra calidad de vida invertir en prevención y también para nuestro bolsillo”, exhorta el doctor Rivera, quien destaca que los para básicos para prevenir dolencias son sencillos y fáciles de seguir.

Entre ellos menciona llevar una alimentación saludable y balanceada, dormir de siete a ocho horas, hacer ejercicios, mantener un peso ideal y utilizar algunos suplementos que puedan ayudar a mejorar la salud general.

“Resulta más fácil y menos costoso que cuando desarrollas diabetes, enfermedad cardiovascular, osteoporosis, cuando tienes que hacerte más estudios y tomar medicamentos. Así que resulta mucho mejor hacer una inversión en la prevención”, reitera el médico, tras afirmar que maneja su estrés con ejercicios seis veces en semana y aunque no lleva una dieta particular, su alimentación es muy balanceada. Pero como es dulcero, admite que de vez en cuando se da un gustito con algún postre.

“Pero no tiene que ser esa la manera de todo el mundo. Puede ser bailar, escuchar música, nadar, jugar al tenis. Lo importante es dedicar una hora al día, aunque se haga difícil, para tratar la parte mental y emocional, especialmente en la época que estamos viviendo. Creo que tener un balance y conocer nuestro cuerpo es sumamente importante. Si no hay balance, hay problemas”, advierte.

Ese balance, agrega, también incluye tener una suplementación adecuada, algo que muchos médicos tradicionales no apoyan. De hecho, el doctor Rivera admite que como “médicos entrenados en una doctrina tradicional”, hay resistencia a su uso.

“En la escuela de medicina no nos enseñan nada de suplementos. Creo que hay una resistencia de los profesionales médicos que se debe a que, simplemente, no es parte de su entrenamiento. Me di cuenta de eso hace como diez años y me di a la tarea de aprender más y abrir mi mente. Lo mismo pasa con la nutrición y, generalmente, un médico no está entrenado para crear un plan y ayudarte a bajar de peso, a menos que se haya entrenado de manera independiente”, explica, aunque admite que lo principal es tener una vida saludable con alimentación y ejercicios.

Según el doctor Juan Rivera, los niveles bajos de vitamina D en la mujer la predispone a osteopenia, osteoporosis, aumento de riesgo cardiovascular y disminución del sistema inmunológico. (Shuttetstock)

“Pero, por ejemplo, puedo decir que el 60% o más de los norteamericanos tienen un nivel bajo de vitamina D. Por eso una suplementación de esta vitamina resulta importante”, añade y advierte que niveles bajo de vitamina D en la mujer la predispone a osteopenia, osteoporosis, aumento de riesgo cardiovascular y disminución del sistema inmunológico.

“Recomiendo que, si se están suplementando con diferentes vitaminas, es importante hacerse unos laboratorios para saber cómo están sus niveles. Creo que debemos tener una mente abierta a esos suplementos que nos pueden complementar el estilo de vida”, propone el doctor Rivera, quien también tiene su propia línea de suplementos alimenticios, según dice, hechos 100% con ingredientes naturales.

“Santo remedio para mujeres” ya está a la venta en la librería The Bookmark en San Patricio Plaza, farmacias Walgreens y CVS/Pharmacy, Walmart, Sam’s Club y supermercados Supermax seleccionados.

Algunas recomendaciones

El doctor Juan Rivera propone las siguientes acciones generales para prevenir enfermedades y mantenerte saludable:

- Mantener un peso ideal es fundamental para prevenir diabetes, enfermedad cardiovascular, problemas con las articulaciones y cáncer, entre otras. Además, es un factor importante de antienvejecimiento.

- Dormir de siete a ocho horas todas las noches. Si no lo haces, aumenta el riesgo cardiovascular y predispone a obesidad.

- Dar por lo menos 10,000 pasos al día.

- Llevar una dieta más alta en proteína y baja en carbohidratos.

- Controlar el estrés y la ansiedad.