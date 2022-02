Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Déjame decirte primero que no soy médico, estas son mis propias conclusiones debido a mis experiencias. En mi adolescencia comencé a presentar algunos problemas como dolor exagerado cuando llegaba a tener mi ciclo menstrual porque la mayoría de los meses del año, ni siquiera menstruaba. Mi mamá pronto tomó cartas en el asunto y me llevó al ginecólogo, quien nos hizo saber que mi útero y matriz estaban llenos de quistes. Fueron varios años de tratamientos, biopsias y hasta pequeñas cirugías para un día darnos la terrible noticia: mis órganos parecían estar tan invadidos que lo más probable sería que nunca pudiera tener bebés. No recuerdo que a mí la noticia me hubiera afectado de alguna manera, pero sí recuerdo lo mucho que les afectó a mis padres.