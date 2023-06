Lo primero que quiero que sepan es que no estoy loco.

Sé que este lugar tiene una reputación temible. El camino para llegar fomenta esa sensación. La calle está como escondida, como el tramo hacia una mansión embrujada. Las pocas casas y edificios que le quedan algo cercanos se ven tristes y solitarios. En cada curva, la carretera se vuelve más estrecha y más consumida por malezas de verde intenso, hasta que, al final, una cuesta conduce al tope de la colina en la que fue construido el hospital psiquiátrico San Juan Capestrano.

Un arrepentimiento profundo se iba apoderando de mí mientras me estacionaba en lo que en ese momento me parecía el parking más incómodo del mundo. Faltaban minutos para las 8:00 a. m., hora a la que debía reportarme, pero sentado en mi carro el tiempo parecía congelado. ¿De veras quería hacer esto?

El programa de hospitalización parcial consiste en una serie de terapias grupales y tratamientos individuales por un periodo de cinco días. Durante esos días, el paciente debe pasar unas 6 horas allí. Es mucho tiempo. Se necesita disciplina. Y allí estaba yo, sentado en el carro, batallando contra el frío olímpico que acaparaba mi cabeza con dudas y ansiedad.

Al final, me armé de algo parecido a valor y logré bajarme y caminar hasta la recepción. El edificio queda separado del hospital principal. Parece un cajón pequeño y está pintado de colores claros. El frío es espantoso, típico de un hospital. Luego de llenar algunos documentos (una extensa carta de derechos del paciente, las 12 condiciones de admisión, una hoja de consentimiento, etc.) me hicieron pasar al salón de terapias.

Con mi llegada, éramos tres en la sala. El cajón es espacioso. En el centro, dos mesas largas sirven de punto de encuentro. De las paredes cuelgan mensajes escritos a mano en papel como los versos de ese gran poema “caminante no hay camino/se hace camino al andar”. El aroma de café colado de hospital es lo primero en recibir a quienes cruzan sus puertas. Varios ventanales permiten la entrada de luz natural y hacen de la sala un lugar menos tétrico. Pero no importa cuánta luz, cuánto café o cuántas canciones de Serrat cuelguen de las paredes, la realidad es que estamos en un hospital psiquiátrico.

Los demás pacientes fueron llegando poco a poco, hasta que al final éramos unos 15.

Supongo que en este punto debo ofrecer un poco de contexto. ¿Cómo llegué hasta aquí? Durante la mayor parte de mi vida adulta he sufrido de episodios de depresión y ansiedad generalizada (¡qué divertido!), y durante ese periodo comencé a sufrir de crisis nerviosas sin ninguna explicación. Este tipo de situación afecta a todos de manera distinta, pero en mi caso me hacían sentir como que iba a morir de un ataque al corazón. Durante uno de estos episodios, que podían suceder en cualquier momento y en los que pensé que de seguro Pateco pasaría a buscarme, terminé en una sala de emergencias. Aunque mi corazón estaba latiendo como si acabara de ganarle una carrera a Javier Culson, después de una serie de pruebas y exámenes, los médicos no encontraron ninguna razón biológica o de salud por la que eso estuviera pasando. Entonces, el cardiólogo que me atendía me dijo estas palabras: “Lo que te está pasando parece ser un ataque de pánico”.

La recomendación fue que buscara ayuda de algún profesional de salud mental. Pero buscar ayuda resultó ser una misión. “Tenemos espacio en dos meses”, era una respuesta común cada vez que llamaba a las oficinas de psicólogos y psiquiatras (en una me dijeron que me podían atender en diciembre, cuando estaba llamando en junio). Dada la limitada oferta de profesionales de salud mental, un buen amigo sugirió la posibilidad de una hospitalización parcial. “Pero si yo no estoy loco”, le dije, medio en broma, medio en serio.

Habiendo agotado todas mis opciones, busqué entonces el contacto del hospital psiquiátrico más cercano: San Juan Capestrano. Seguramente cuando leen ese nombre pueden escuchar música de película de horror o imaginarse a personas amarradas, suplicando por ayuda. Lo único que conocía del lugar eran las terribles referencias y chistes sobre el mismo que escuchaba cuando niño. Así que cuando llegué a ese salón frío, confieso que sentí miedo.

Lo que viví allí, sin embargo, cambió mi perspectiva para siempre, pero no la forma en la que imaginé. Sí, los tratamientos y terapias con el personal del hospital son de gran ayuda. Los terapistas, enfermeros y médicos del hospital son profesionales de gran tacto y compromiso. Pero la parte más impactante, el mejor tratamiento, es escuchar a las personas que llegan hasta ese salón. En este punto de la historia hago la salvedad de que los nombres de todas las personas han sido cambiados para proteger sus identidades y privacidad.

Cabe destacar que la depresión es una de las enfermedades mentales más comunes del mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta un 5% de la población mundial adulta y es más común en mujeres. Y en Puerto Rico cerca de 20% de la población adulta (18 a 64 años) tiene un trastorno de salud mental, según de 2016 por la doctora Glorisa Canino. Pero uno de los problemas, según han advertido psiquiatras y psicólogos, es que casi la mitad no busca ayuda profesional y, de hacerlo, con el tiempo abandonan los tratamientos.

Los cinco días en el hospital corrieron de manera similar. Un primer set de terapias por la mañana que trabaja temas como las formas de comunicación, lenguajes de afecto, el establecimiento de límites, las etapas del dolor, manejo de ira, distorsiones cognitivas, entre otros. Las terapias se complementan, en algunos casos, con el uso de medicamentos recetados por los psiquiatras luego de una evaluación.

Hubo lágrimas, hubo gritos, hubo crisis y hubo mucha intensidad. Compartir en un espacio con sobre una docena de personas con situaciones complejas puede ser fuerte. Pero en ese proceso se forja una complicidad extraña, una empatía que solo podemos entender los que pasamos por este proceso. Cada día se integraban personas nuevas, y cada día, los que íbamos adquiriendo veteranía, los invitábamos a que se abrieran a la experiencia y no sintieran miedo o vergüenza de estar aquí.

Recuerdo, sobre todo, las historias. Como la de Mónica, una chica de unos 20 años, atleta, delgadísima y tímida que habló por primera vez al cuarto día. Sus relaciones familiares eran terribles. Intentó arreglar las cosas con su mamá y el día en que decidió ir a visitarla, la encontró sin vida en el balcón. Pero no había tenido tiempo de procesar su duelo porque su hermana menor había quedado embarazada y tenía que cuidarla. Una niña cuidando a otra. Recuerdo su llanto y recuerdo la impotencia que sentí. Pero también recuerdo cómo todos en la sala ofrecieron su apoyo y como al final del día, se le podía ver, por primera vez, sonriente.

También me acuerdo de la historia de Guillermo, un hombre de casi 70 años, de poco pelo y voz suave. Su mirada cargaba la tristeza más profunda que he percibido en mi vida. Pero con Guillermo aprendí lo que es el amor más puro y verdadero. Por 49 años, un mes y un día, cosechó una relación como pocas. A su esposa le dio un infarto en una mañana de marzo. La atención médica fue tardía y el resultado fatal. Estuvo junto a ella por cuatro días, sin abandonarla en ningún momento, mientras la veía desvanecer. “Estuvimos juntos desde los 16 años. Ella me lo dijo ese día, que se estaba muriendo”, explicaba mientras en la sala todos los pacientes escuchábamos en silencio al hombre más valiente que habíamos visto en la vida.

“A veces la escucho riéndose por la casa. Me levantaba llorando casi todas las noches. Ya no vamos a poder celebrar los 50 años de aniversario”, decía el hombre, con el corazón en las manos.

Pero Guillermo también encontró esperanza. Durante mucho tiempo pensó que su vida había terminado junto a la de su esposa, pero en su último día de tratamiento se expresó determinado a continuar con su vida, a procesar su duelo y preservar su amor eterno, siendo feliz.

El último día en el hospital fue un poco extraño. Mientras me estacionaba una vez más en el mismo parking donde había sentido pánico tan solo días atrás, me atravesó la nostalgia. En cinco días sentía que había desarrollado una intimidad única con personas a las que nunca volvería a ver, que me regalaron sus historias y que escucharon la mía. Pero un sentido extraño de paz me acaparó todo el cuerpo. Supongo que eso es crecimiento. Cuando fui a cruzar las puertas del salón por última vez, recordé aquellas palabras de Facundo Cabral: “Está la puerta abierta y la vida está esperando”. Pensé que deberían colgarlas de alguna de las paredes.

Y mientras leía el nombre de San Juan Capestrano junto a la puerta, decidí que definitivamente no estoy loco.

Cómo ayudar

Si tienes el teléfono de la persona que te preocupa, llámala o envíale un mensaje privado para dejarle saber que estás disponible para lo que necesite. Si está fuera de tus competencias profesionales, déjale saber sobre lugares donde puede encontrar ayuda, como la Línea Pas (1-800-981-0023) (1-888-672-7622 para personas con impedimentos audiovisuales) o marca el 988, el nuevo número para atender a personas con emergencias de salud mental.

Otros lugares: Asociación de Psicología de Puerto Rico: Cuenta con grupos de apoyo virtuales libre de costo. Para más información puedes llamar al (787) 751-7100 y el (787) 922-7685; Línea de Crisis Hospital Panamericano: 1-800-981-1218; Hospital San Juan Capestrano: 1-(888)-967-4357