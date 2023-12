De fiesta en fiesta, así se pasan disfrutando los puertorriqueños cuando de Navidades se trata. Más allá de la ingesta de los platos típicos navideños y de música festiva por doquier, una de las cosas que incide con más frecuencia es la ingestión de bebidas alcohólicas.

Se empieza por el coquito, luego el pitorro y por ahí continúa el desfile de bebidas embriagantes, como parte de la celebración. Pero, después llega la resaca, ese grupo de síntomas desagradables que una persona experimenta después de tomar mucho alcohol, que pueden incluir: dolor de cabeza y mareos, náusea, fatiga, sensibilidad a la luz y al sonido, latidos cardíacos rápidos, depresión, ansiedad e irritabilidad.

Recomendaciones para el consumo seguro de alcohol y para prevenir una resaca, de acuerdo a Medline Plus, producido por la Biblioteca Nacional de Medicina:

Bebe lentamente las bebidas alcohólicas y con el estómago lleno. Si eres una persona pequeña, los efectos del consumo de alcohol son mayores en ti que en una persona de contextura más grande.

Si eres una persona pequeña, los efectos del consumo de alcohol son mayores en ti que en una persona de contextura más grande. Bebe las bebidas alcohólicas con moderación. Las mujeres no deben consumir más de 1 trago por día y los hombres no más de 2 tragos por día. Un trago se define como la cantidad correspondiente a una cerveza de 12 onzas líquidas (360 mililitros) con aproximadamente 5% de alcohol, 5 onzas líquidas (150 mililitros) de vino, con aproximadamente 12% de alcohol o 1 1/2 onza líquidas (45 mililitros) de licor de 80 grados (40% de alcohol).

Las mujeres no deben consumir más de 1 trago por día y los hombres no más de 2 tragos por día. Un trago se define como la cantidad correspondiente a una cerveza de 12 onzas líquidas (360 mililitros) con aproximadamente 5% de alcohol, 5 onzas líquidas (150 mililitros) de vino, con aproximadamente 12% de alcohol o 1 1/2 onza líquidas (45 mililitros) de licor de 80 grados (40% de alcohol). Toma un vaso de agua entre los tragos que contengan alcohol. Esto ayudará a consumir menos alcohol y disminuirá la deshidratación a raíz del consumo de esta sustancia.

Esto ayudará a consumir menos alcohol y disminuirá la deshidratación a raíz del consumo de esta sustancia. Evita por completo el alcohol para prevenir las resacas.

Por su parte, el doctor en quiropráctica y experto en bienestar y salud, Sebastián Bonín, agrega que se eviten tomar medicamentos junto al consumo del alcohol, por la posibilidad de causar sangramientos estomacales o intestinales.

“El mejor truco es no acostarte con el estomago vacío. Si vas a beber, come antes, al menos dos horas antes de comenzar la ingesta de bebidas. También está la recomendación de hidratarse mientras consumes el alcohol. Por cada trago, te tomas un vaso de agua, y lo vas intercalando”, exhortó a la vez que puntualizó que hay personas que de antemano saben que no deben consumir tequila o vodka, por la forma en que su cuerpo reacciona, por lo que deben evitarlo.

Asimismo, si le ofrecen asopao durante la fiesta, no se resista y coma.

Si tienes resaca al día siguiente, ten en mente lo siguiente para aliviarte:

Ciertas medidas, como jugos de fruta o miel, se han recomendado para tratar una resaca. Sin embargo, hay muy poca evidencia científica que demuestre que dichas medidas sirvan. La recuperación de una resaca por lo regular simplemente es cuestión de tiempo. La mayoría de las resacas desaparecen al cabo de 24 horas.

Las soluciones electrolíticas (como bebidas para deportistas) y un consomé son buenos para reponer las sales y el potasio que se pierden por el consumo de alcohol.

Descansar lo suficiente. Incluso si te sientes bien a la mañana siguiente después del consumo de una abundante cantidad de alcohol, los efectos duraderos de este disminuirán tu capacidad para desempeñarte en forma óptima.

Evita tomar cualquier medicamento para la resaca que contenga paracetamol, dado que puede causar daño hepático cuando se combina con alcohol.

Aparte de dormir y tomar agua, el doctor Bonín recomienda a quienes se sientan aptos al día siguiente, practicar “jogging” por unos 10 a 20 minutos o hacer yoga.

“Lo ideal es comer antes. Si veo que se me fue la mano, pues como antes de acostarme también. Como algo que sea grasoso, como una pizza de pepperoni. Debe ser un pedazo pequeño, el problema es que la gente se come cuatro pedazos o se van a las tres de la mañana a comere una tripleta completa. Debería ser la mitad del sándwich”, aconsejó Bonín.