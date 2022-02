Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

SANTIAGO.­- Todos hemos dicho o escuchado frases como "no, a mí deme sólo arroz, nada de carne" o "sólo voy a comer la carne, no me gustan las verduras". Estas prácticas, conocidas como "mañas", podrían estar mermando tu salud. De acuerdo a una publicación lanzada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, la distribución de alimentos es un plato es la clave para comer bien.