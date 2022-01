La variante ómicron generó un aumento de casos en todo el mundo. Esta nueva cepa no solo tiene la particularidad de que es más contagiosa y menos grave, sino que además los infectólogos coinciden en que sus primeros síntomas aparecen entre el segundo y tercer día de haber tenido un contacto estrecho con un caso positivo y haber contraído el virus.

“Hasta que teníamos la cepa delta o la P1 eran cinco o siete días. Hoy, con la ómicron, sabemos que en dos o tres días ya pueden empezar a aparecer los síntomas”, indicó a El País Álvaro Galiana, infectólogo y director del hospital Pereira Rossell.

Esta variante “se reproduce muy rápidamente en mucha cantidad de virus y por eso los síntomas normalmente aparecen entre las primeras 48 o 72 horas”, expresó. “Es decir que ha disminuido lo que llamamos el tiempo de incubación”, agregó.

Galiana recordó que es por esto que, además de estar vacunados, es muy importante seguir con las medidas no farmacológicas, como son la distancia social y el uso del tapabocas. En ese sentido, el infectólogo indicó que las mascarillas que se deben usar son las quirúrgicas y, si se usan doble, mejor. En caso de usar uno de tela, es preferible que vaya por encima del quirúrgico, aclaró.

“También tiene que cubrir la nariz, porque si no es así, el individuo que lo tiene puesto no contagia porque la salida de los virus es esencialmente por la boca, pero sí se puede infectar porque lo inhala por su nariz”, detalló.

Con respecto al tiempo que pueden durar los síntomas en una persona contagiada, el experto indicó que varía de acuerdo al esquema de vacunación de cada persona. No es lo mismo, dijo, el transcurso de la enfermedad en alguien sin ninguna dosis, que en una persona que se dio las tres hace pocos meses, expresó.

Los síntomas habituales son “el dolor de garganta, la congestión nasal, la cefalea, la fiebre y los dolores musculares y articulares”, indicó Galiana. Sin embargo, no son los únicos.

“La variante ómicron se asocia con síntomas digestivos: náuseas, vómitos, malestar estomacal y diarrea. Esos son los más característicos”, agregó.

En la misma línea se pronunció Mercedes Monserrat, infectóloga del centro Stamboulian y el Sanatorio Trinidad de San Isidro, Argentina: “La variante ómicron tiene un tiempo de incubación más corto que la variante delta y las anteriores. Es de entre dos y tres días”. Y ejemplificó: “Si estuviste con una persona con COVID-19 el sábado, el lunes o martes siguiente se empieza con síntomas. En otras variantes el tiempo de incubación era de cuatro a cinco días”.

Monserrat aclaró que la incubación del virus es similar en personas vacunadas y no y que la diferencia entre ellas está en cómo transitan la enfermedad: “Varía la manifestación. La gente vacunada puede no tener síntomas o tener síntomas más leves. Una persona no vacunada va a tener síntomas más graves pero en la misma cantidad de días”.

La edad tampoco influye: “No cambia en nada. En las personas con factores de riesgo lo que cambia es la manifestación y las posibilidades de complicarse. Pero los síntomas aparecen, en promedio, a los dos o tres días, más allá de si está vacunado o no”.

“Los síntomas de ómicron son más leves, afecta más al tronco respiratorio superior. No produce cuadros moderados o severos con compromiso pulmonar como producían las primeras variantes. La falta de gusto y olfato puede ser que un 20% de los casos de ómicron tengan, pero ya no es tan característico”, detalló Monserrat.